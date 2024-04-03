Toyota объявила показатели продаж за первый квартал 2024 года, причем звездой стал Prius.

Знаменитый гибрид компании популярен как никогда: за первые три месяца года его рост составил 138,6%. Продажи составили 13 327 единиц против 5 586 единиц в 2023 году.

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Для сравнения, продажи полностью электрической модели Toyota bZ4X за тот же период достигли 1897 единиц, что больше на 11,7%, чем годом ранее. Его элитный брат Lexus RZ разошелся тиражом 1603 автомобилей. За квартал Toyota продала около 3500 электромобилей.

Продажи RAV4, Corolla и Corolla Cross, которые доступны в виде гибридов, также растут, как и Camry, которая с ростом на 18,6% в годовом исчислении показала результат 78 337 автомобилей. Tundra также демонстрирует хорошие продажи: они выросли на 31% и составили 36 215 экземпляров. И этот автомобиль тоже имеет гибридную комплектацию.

Тенденции рынка показывают, что гибриды остаются очень популярными, и если тренд сохранится, Toyota может завершить год с рекордными продажами.