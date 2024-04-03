Toyota оголосила показники продажів за перший квартал 2024 року, причому зіркою став Prius.

Знаменитий гібрид компанії популярний як ніколи: за перші три місяці року його зростання становило 138,6%. Продажі склали 13 327 одиниць проти 5 586 одиниць у 2023 році.

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Для порівняння, продаж повністю електричної моделі Toyota bZ4X за той же період досяг 1897 одиниць, що більше на 11,7%, ніж роком раніше. Його елітний брат Lexus RZ розійшовся тиражем 1603 автомобілів. За квартал Toyota продала близько 3500 електромобілів.

Продажі RAV4, Corolla та Corolla Cross, які доступні у вигляді гібридів, також зростають, як і Camry, яка зі зростанням на 18,6% у річному обчисленні показала результат 78 337 автомобілів. Tundra також демонструє хороші продажі: вони виросли на 31% і склали 36 215 екземплярів. І цей автомобіль теж має гібридну комплектацію.

Тенденції ринку показують, що гібриди залишаються дуже популярними, і якщо тренд збережеться, Toyota може завершити рік із рекордним продажем.