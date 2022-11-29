Согласно новому опросу, Toyota является одной из крупнейших японских компаний, планирующих поднять цены в следующем году.

Почти четверть крупных компаний Японии рассматривают возможность повышения цен на свою продукцию в следующем году или позже из-за роста расходов на материалы и снижения курса иены, показал опрос Kyodo News в воскресенье.

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Из 80 респондентов – компаний, среди которых были Toyota, Nintendo и Shiseido – 23% заявили, что планируют повышение цен на потребительские товары, а 49% сказали, что не определились.

Среди ответов, почему они думают о повышении цен, многие назвали рост стоимости материалов, а затем увеличение расходов на доставку и обесценивание иены.