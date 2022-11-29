Згідно з новим опитуванням, Toyota є однією з найбільших японських компаній, які планують підняти ціни наступного року.

Майже чверть великих компаній Японії розглядають можливість підвищення цін на свою продукцію в наступному році або пізніше через зростання витрат на матеріали та зниження курсу ієни, показало опитування Kyodo News у неділю.

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З 80 респондентів — компаній, серед яких були Toyota, Nintendo та Shiseido — 23% заявили, що планують підвищення цін на споживчі товари, а 49% сказали, що не визначилися.

Серед відповідей, чому вони думають про підвищення цін, багато хто назвав зростання вартості матеріалів, а потім збільшення витрат на доставку та знецінення ієни.