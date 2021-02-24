11 февраля в американском городе Форт-Уорт в штате Техас произошла массовая авария с участием 133 автомобилей. Один из пострадавших в ней водителей бросился помогать другим пострадавшим, хотя сам был травмирован.

Трей Макдэниел, фельдшер из Форт Ворта, попал в цепную аварию на шоссе номер 35. Его Toyota FJ Cruiser была разбита вдребезги, но медику удалось выбраться из машины, после чего он бросился на помощь другим пострадавшим.

Также интересно: Что произойдет, если помыть автомобиль в мороз: видео

Макдэниэл поделился с пользователями сообщества Reddit своей радостью от того, что остался жив, после аварии, отметив, что прочный внедорожник “Тойота” спас ему жизнь.

“Я просто ехал на работу, как и в любой другой день. Когда я увидел аварию впереди, я нажал на педаль тормоза, но в тот момент я уже оказался на черном льду. Автомобиль отказывался останавливаться. Я случайно посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, как на меня мчится грузовик”, – вспоминает Трей.

Когда он выбрался из покореженного автомобиля и направился к службам быстрого реагирования, они приняли его за дежурного на месте происшествия, а не за потерпевшего в аварии. Несмотря на головокружение и головную боль, медик начал помогать другим на месте происшествия, ухаживая за ранеными и загружая пациентов в автомобили скорой помощи. В конце концов его коллеги поняли, что Макдэниел сам нуждается в медицинском осмотре и отправили в больницу и его самого.

Прошло немного времени, как под его публикацией появился комментарий от ToyotaUSA: “Мы рады, что вы уцелели и нас вдохновляет ваше желание помогать другим. И мы рады, что вы являетесь частью семьи Toyota. Поэтому не волнуйтесь о ремонте своего автомобиля – для нас будет честью предоставить вам новый”.

Вместо разбитого FJ Cruiser медик получит внедорожник Toyota 4Runner в исполнении TRD.

Фото: разбитый в аварии Toyota FJ Cruiser / Reddit/Autoevolution