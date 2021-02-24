11 лютого в американському місті Форт-Ворт у штаті Техас трапилась масова аварія за участю 133 автомобілів. Один із постраждалих у ній водіїв кинувся допомагати іншим потерпілим, хоча сам був травмований.

Трей Макденіел, фельдшер із Форт Ворта, потрапив у ланцюгову аварію на шосе номер 35. Його Toyota FJ Cruiser був розбитий вщент, але медику вдалось вибратись з машини, після чого він кинувся на допомогу іншим постраждалим.

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Макденіел поділився з користувачами спільноти Reddit своєю радістю з того, що залишився живим, після аварії, зазначивши, що міцний позашляховик “Тойота” врятував йому життя.

“Я просто їхав на роботу, як і в будь-який інший день. Коли я побачив аварію попереду, я натиснув на педаль гальма, але в той момент я вже опинився на чорному льоду. Автомобіль відмовлявся зупинятися. Я випадково подивився в дзеркало заднього виду і побачив, як на мене мчить вантажівка”, – згадує Трей.



Коли він вибрався з понівеченого автомобіля і попрямував до служб швидкого реагування, вони прийняли його за чергового на місці події, а не за потерпілого в аварії. Незважаючи на запаморочення і головний біль, медик почав допомагати іншим на місці події, доглядаючи за пораненими і завантажуючи пацієнтів в автомобілі швидкої допомоги. Врешті-решт його колеги зрозуміли, що Макденіел сам потребує медичного огляду і відправили до лікарні й його самого.

Минуло небагато часу, як під його публікацією з’явився коментар від ToyotaUSA: “Ми раді, що ви вціліли і нас надихає ваше бажання допомагати іншим. І ми раді, що ви є частиною родини Toyota. Тому не хвилюйтесь про ремонт свого автомобіля – для нас буде честю надати вам новий”.

Замість розбитого FJ Cruiser медик отримає позашляховик Toyota 4Runner у виконанні TRD.

Фото: розбитий в аварії Toyota FJ Cruiser / Reddit/Autoevolution