Пока единственный прототип ждут дорожных испытаний в Таиланде.

Toyota провела закрытую премьеру электрического Hilux. Ходовой прототип грузовика с «батарейной» силовой установкой впервые показал в Таиланде в декабре прошлого года на 60-летии тайского подразделения, а теперь привезли в Австралию, где пикапы пользуются особой популярностью. Как пишет CarBuzz, местные клиенты остались довольны. Сейчас электрический Hilux BEV Revo отправился обратно в Азию, где будут проходить дальнейшие испытания.

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Австралийцам, особенно требовательным к пикапам, «батарейный» Hilux понравился: у Toyota Australia отметили, что он выглядит, чувствуется и ездит как серийная модель, несмотря на статус прототипа. При этом в отличие от топливного в варианте электрокар ориентирован на езду по городу и не приспособлен к бездорожью.

Теперь его ждет продолжение дорожных тестов в Таиланде. Если они пройдут удачно, компания может выпустить маленькую партию моделей для корпоративного такси.

Информацию о силовой установке Hilux Toyota все еще не приводит. Выпуск электрического пикапа – один из шагов к достижению «углеродной нейтральности», к которой стремится японский производитель. Однако делать ставку только на электрокары он не намерен и будет изучать альтернативы.

Так, в Великобритании силами инженеров Toyota пикап Hilux перевели на водород. Ему пересадили силовую установку от Mirai, но запас хода прототипа получился гораздо меньше, чем у седана: водородный Hilux без дозаправки проезжает всего 587 километров, а Mirai – 750-850 км.