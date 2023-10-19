Поки що єдиний прототип чекають на дорожні випробування в Таїланді.

Toyota провела закриту прем'єру електричного Hilux. Ходовий прототип вантажівки з «батарейною» силовою установкою вперше показали в Таїланді у грудні минулого року на 60-річчі тайського підрозділу, а тепер привезли до Австралії, де пікапи користуються особливою популярністю. Як пише CarBuzz, місцеві клієнти залишилися задоволеними. Зараз електричний Hilux BEV Revo вирушив назад до Азії, де проходитиме подальші випробування.

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Австралійцям, особливо вимогливим до пікапів, «батарейний» Hilux сподобався: у Toyota Australia відзначили, що він виглядає, відчувається та їздить як серійна модель, незважаючи на статус прототипу. При цьому на відміну від паливного у варіанті електрокар орієнтований на їзду містом і не пристосований до бездоріжжя.

Тепер на нього чекає продовження дорожніх тестів у Таїланді. Якщо вони пройдуть успішно, компанія може випустити невелику партію моделей для корпоративного таксі.

Інформацію про силову установку Hilux Toyota все ще не наводить. Випуск електричного пікапа - один із кроків до досягнення «вуглецевої нейтральності», до якої прагне японський виробник. Проте робити ставку тільки на електрокари він не має наміру і продовжуватиме вивчати альтернативи.

Так, у Великій Британії силами інженерів Toyota пікап Hilux перевели на водень. Йому пересадили силову установку від Mirai, але запас ходу прототипу вийшов набагато меншим, ніж у седана: водневий Hilux без дозаправки проїжджає лише 587 кілометрів, а Mirai - 750-850.