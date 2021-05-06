Компания Toyota представила электрические версии пассажирского и грузопассажирского вэнов Proace City, которые созданы совместными усилиями с брендами альянса Stellantis и, соответственно, унифицированные с Peugeot Rifter, Opel Combo и другими аналогичными моделями.

Техника у Toyota Proace City такая же, как у братьев “каблучков”: передние колеса крутит электромотор с отдачей 136 л.с. и 260 Нм, а под полом между осями скрыта литиево-ионная батарея емкостью 50 кВт•ч, которой хватает на 260-280 км по циклу WLTP.

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Покупателям предложат две модификации – с длиной кузова 4,4 и 4,75 м (расстояние между осями – 2785 и 2975 мм). Посадочных мест в салоне будет пять или семь, а объем багажника за вторым рядом, в зависимости от исполнения, составит 597-850 л. Если же сложить все сиденья, кроме передних, то этот показатель увеличится до 2126-2693 л. Также заявлено, что электрический Toyota Proace City Verso может тянуть за собой прицеп массой 750 кг.

Автомобиль комплектуется однофазным зарядным устройством на семь киловатт, а опционально – трехфазным чарджером на 11 кВт. В первом случае наполнение энергией батареи занимает 7,5 часов, во втором – пять. Если же использовать 100-киловаттный источник постоянного тока, тяговый аккумулятор за полчаса зарядится на 80%.

Разгон с места в режиме Power занимает 11,2 и 11,7 с в зависимости от версии. Если же выбрать режим Eco, то производительность двигателя будет ограничена на 82 л.с. и 180 Нм, а в режиме Normal – 109 и 210 соответственно. Максимальная скорость лимитированная электроникой – 135 км/ч.

Европейские продажи семейства Proace City Electric начнутся в четвертом квартале 2021 года. Первыми автомобили получат во Франции, Нидерландах, Норвегии, Швейцарии и Великобритании.