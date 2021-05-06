Компанія Toyota представила електричні версії пасажирського і вантажопасажирського венів Proace City, які створені спільними зусиллями з брендами альянсу Stellantis і, відповідно, уніфіковані з Peugeot Rifter, Opel Combo та іншими аналогічними моделями.

Техніка у Toyota Proace City така ж, як у братів “каблучків”: передні колеса крутить електромотор з віддачею 136 к.с. і 260 Нм, а під підлогою між осями схована літієво-іонна батарея ємністю 50 кВт•год, якої вистачає на 260-280 км по циклу WLTP.

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Покупцям запропонують дві модифікації – з довжиною кузова 4,4 і 4,75 м (відстань між осями – 2785 і 2975 мм). Посадочних місць в салоні буде п’ять чи сім, а об’єм багажника за другим рядом, залежно від виконання, складе 597-850 л. Якщо ж скласти всі сидіння, крім передніх, то цей показник збільшиться до 2126-2693 л. Також заявлено, що електричний Toyota Proace City Verso може тягнути за собою причіп масою 750 кг.

Автомобіль комплектується однофазним зарядним пристроєм на сім кіловат, а опціонально – трифазним чарджером на 11 кВт. В першому випадку наповнення енергією батареї займає 7,5 годин, у другому – п’ять. Якщо ж використовувати 100-кіловатне джерело постійного струму, тяговий акумулятор за півгодини зарядиться на 80%.

Розгін з місця в режимі Power займає 11,2 і 11,7 с в залежності від версії. Якщо ж вибрати режим Eco, то продуктивність двигуна буде обмежена на 82 к.с. і 180 Нм, а в режимі Normal – 109 і 210 відповідно. Максимальна швидкість лімітована електронікою – 135 км/год.

Європейські продажі сімейства Proace City Electric почнуться в четвертому кварталі 2021 року. Першими автомобілі отримають у Франції, Нідерландах, Норвегії, Швейцарії та Великобританії.