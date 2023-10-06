Toyota представила новый Land Cruiser, который в будущем планируется использовать для изучения Луны и, возможно, Марса.

Луноход получил рабочее название Toyota Baby Lunar Cruiser, заимствуя стилистические элементы FJ40 Land Cruiser. Автомобиль получит большое лобовое стекло, что обеспечивает оптимальную обзорность. Стекло имеет скругление в тех местах, где у обычных машин располагаются передние стойки.

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В салоне Toyota Baby Lunar Cruiser получит цифровую приборную панель с дополненной реальностью, двойные джойстики для управления безвоздушными шинами и регулируемые сиденья. Автомобиль будет оборудован полным набором камер и датчиков, а также электродвигателями в колесах.

В 2019 году Toyota подписала соглашение с Японским агентством аэрокосмических исследований о строительстве нового лунохода. Toyota должна создать пилотируемый герметичный автомобиль, способный изучить лунную поверхность.

Компания заявила, что может разработать марсоход, способный преодолевать расстояние более 10 тысяч километров, используя технологию топливных элементов.