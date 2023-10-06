Toyota представила новий Land Cruiser, який у майбутньому планують використовувати для вивчення Місяця та, можливо, Марса.

Місяцехід отримав робочу назву Toyota Baby Lunar Cruiser, він запозичує стилістичні елементи FJ40 Land Cruiser. Автомобіль отримає велике лобове скло, що забезпечує оптимальну оглядовість. Скло має заокруглення в тих місцях, де у звичайних машин розташовуються передні стійки.

Читайте також: Toyota представила абсолютно новий Land Cruiser Prado

У салоні Toyota Baby Lunar Cruiser отримає цифрову панель приладів з доповненою реальністю, подвійні джойстики для управління безповітряними шинами і регульовані сидіння. Автомобіль буде оснащений повним набором камер та датчиків, а також електродвигунами у колесах.

У 2019 році Toyota підписала угоду з Японським агентством аерокосмічних досліджень про будівництво нового місяцехода. Toyota має створити пілотований герметичний автомобіль, здатний досліджувати місячну поверхню.

Компанія заявила, що може розробити марсохід, здатний долати відстань понад 10 тисяч кілометрів, використовуючи технологію паливних елементів.