Кузов типа "тарга" со съемной крышей был у четвертого поколения Supra и все еще наиболее желанный для поклонников японского спорткара. Поэтому для выставки SEMA360, которая в этом году проводится в онлайн-формате, была создана такая версия на базе пятого поколения купе. Также для выставки подготовили мультифункциональный прицеп-кемпер TRD-Sport Trailer и прокачанную GR Supra Heritage Edition.

Toyota GR Supra Heritage Edition представляет собой слегка отредактированный вариант концепта, на основе которого была создана серийная Supra пятого поколения. Этот же автомобиль стал основой для GR Supra Sport Top.

Смотрите также: В Украине продают Volkswagen T4 с ламбо-дверью: фото

Supra Heritage Edition имеет 500 лошадиных сил мощности (настроен турбокомпрессор и ЭБУ), новый обвес, нестандартные фары, задние фонари и заднее крыло в стиле MK IV. Кроме того, спорткар получил более производительные тормоза и специальную переднюю и заднюю подвески.



Toyota GR Supra Top Sport базируется на GR Supra Heritage Edition и поэтому имеет все модификации, перечисленные выше, а также съемную крышу. Она состоит из двух панелей, изготовленных методом 3D печати. Крыша устанавливается и снимается вручную и помещается в багажник спорткара.



Для сохранения целостности конструкции был дополнительно усилен кузов в области крыши и от моторного отсека до задних арок.



TRD-Sport Trailer задуман как мобильное решение для "базового лагеря", что позволяет быстро разместиться в перерыве между внедорожными приключениями. Предполагается, что тягачом для прицепа с туристическим снаряжением будет пикап Toyota Tacoma, поэтому его кузов также был использован для этого концепта.



В кузове пикапа установлен ножничный подъемник, палатка Yakima на четыре лица с тентом и сеткой, гардеробная, холодильник, выдвижная раковина и плита, водонагреватель, душ, генератор, аккумулятор Optima Yellow Top, 60-литровый резервуар для пресной воды, 55-литровый резервуар для технической воды. Кемпинг также снабжен собственной светодиодной иллюминацией RIGID A-Series.