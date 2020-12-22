Кузов типу "тарга" зі зйомним дахом був у четвертого покоління Supra і досі є найбільш бажаним для шанувальників японського спорткара. Тому для виставки SEMA360, яка цього року проводиться в онлайн-форматі, була створена така версія на базі п'ятого покоління купе. Також для виставки підготували мультифункціональний причеп-кемпер TRD-Sport Trailer та прокачану GR Supra Heritage Edition.

Toyota GR Supra Heritage Edition являє собою злегка відредагований варіант концепта, на основі якого була створена серійна Supra п’ятого покоління. Цей же автомобіль став основою для GR Supra Sport Top.

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Supra Heritage Edition має 500 кінських сил потужності (налаштований турбокомпресор та ЕБУ), новий обвіс, нестандартні фари, задні ліхтарі та заднє крило в стилі MK IV. Крім того, спорткар отримав продуктивніші гальма та спеціальну передню та задню підвіски.



Toyota GR Supra Sport Top базується на GR Supra Heritage Edition і тому має усі модифікації, перераховані вище, а також зйомний дах. Він складається з двох панелей, виготовлених методом 3D друку. Дах встановлюється та знімаєтсья вручну і вміщується в багажник спорткара.



Для збереження цілісності конструкції, був додатково посилений кузов в області даху та від моторного відсіку до задніх арок.



TRD-Sport Trailer задуманий, як мобільне рішення для “базового табору”, що дозволяє швидко розміститися у перерві між позашляховими пригодами. Передбачається, що тягачем для причепа з туристичним спорядженням буде пікап Toyota Tacoma, тому його кузов також був використаний для цього концепту.



В кузові пікапа встановлений ножичний підйомник, намет Yakima на чотири особи з тентом та сіткою, вбиральня, холодильник, висувна раковина та плита, водонагрівач, душ, генератор, акумулятор Optima Yellow Top, 60-літровий резервуар для прісної води, 55-літровий резервуар для технічної води. Кемпінг також забезпечений власною світлодіодною ілюмінацією RIGID A-Series.