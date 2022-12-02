Презентация Toyota Grand Highlander состоится перед Чикагским автосалоном

Компания Toyota частично показала дизайн будущего Grand Highlander, выпустив тизерное изображение, демонстрирующее отличный стиль от нынешнего пятиместного автомобиля.

Читайте также: В путешествие на Toyota Highlander: когда семья – это семь "я"

По словам Toyota, Grand Highlander 2024 будет выпускаться с тремя рядами сидений, «оборудованных для семейных приключений». Задняя дверь – еще одна новинка, а также бампер, диффузор и спойлер на крыше с тем, что кажется большим третьим стоп-сигналом.

Если вы увеличите масштаб изображения, увидите, что справа от двери багажника написано «Platinum», а слева — «Hybrid Max». Первая надпись предполагает, что мы смотрим на хорошо оборудованную версию Grand Highlander, а вторую, что она оснащена электрифицированной силовой установкой, которой может быть 2,5-литровый AWD от обычного Highlander, мощностью 340 л.с. и 542 Нм крутящего момента.

Вдобавок Toyota также объявила, когда состоится премьера Grand Highlander 2024 года. Это произойдет в канун Чикагского автосалона 2023 года, 8 февраля.

Учитывая его расширенную практичность с добавлением третьего ряда сидений, Grand Highlander будет дороже обычного, стоит 41 820, 43 420 и 43 220 долларов в зависимости от комплектации. Что касается его соперников, Grand Highlander 2024 года неизбежно будет бороться за Hyundai Palisade, Kia Telluride, Volkswagen Atlas и другие крупные кроссоверы семейного типа.