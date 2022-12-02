Презентація Toyota Grand Highlander відбудеться перед Чиказьким автосалоном

Компанія Toyota частково показала дизайн майбутнього Grand Highlander, випустивши тизерне зображення, яке демонструє відмінний стиль від нинішнього п’ятимісного автомобіля.

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За словами Toyota, Grand Highlander 2024 року випускатиметься з трьома рядами сидінь, «обладнаних для сімейних пригод». Задні двері — ще одна новинка, а також бампер, дифузор і спойлер на даху з тим, що здається більшим третім стоп-сигналом.

Якщо ви збільшите масштаб зображення, також побачите, що праворуч від дверей багажника написано «Platinum», а зліва — «Hybrid Max». Перший напис передбачає, що ми дивимося на добре обладнану версію Grand Highlander, а другий, що він оснащений електрифікованою силовою установкою, якою може бути 2,5-літровий AWD від звичайного Highlander, потужністю 340 к.с. і 542 Нм крутного моменту.

На додаток Toyota також оголосила, коли відбудеться прем’єра Grand Highlander 2024 року. Це відбудеться напередодні Чиказького автосалону 2023 року, 8 лютого.

Враховуючи його розширену практичність із додаванням третього ряду сидінь, Grand Highlander буде дорожчим за звичайний, коштує 41 820, 43 420 і 43 220 доларів в залежності від комплектації. Що стосується його суперників, Grand Highlander 2024 року неминуче буде боротися за Hyundai Palisade, Kia Telluride, Volkswagen Atlas та іншими великими кросоверами сімейного типу.