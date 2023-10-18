На выставке Japan Mobility Show 2023 в Токио Toyota будет показывать свои новинки на специально подготовленной экспозиции "Давайте изменим будущее автомобилей – найдите свое будущее".

Весь подиум будет посвящен этой теме. Автопроизводитель покажет посетителям автосалона свое видение будущей мобильности. Среди новинок будет представлено мобильное решение IMV 0 *2, а также ряд экспонатов, демонстрирующих бесплатные возможности этой новинки.

Читайте также Представлен новый агрессивный пикап Toyota

Различные конфигурации IMV 0 в концептуальных изображениях. Иллюстрация Toyota

Безопасность на дороге начинается с четкой обзорности. Качественные стеклоочистители Bosch обеспечат отличную видимость в любую погоду Рекламная информация

Концептуальная модель пикапа, возвращающаяся к источнику проекта Toyota IMV*3, займет ведущее место на выставке. Здесь предусматриваются разные версии надстроек как для бизнеса, так и для отдыха.

Некоторые характеристики изготовитель уже озвучил. Среди основного указаны габаритные параметры – 5300/1785/1740 мм (длина/ширина/высота). Колесная база 3,085 мм, пассажировместимость – два человека, водитель и пассажир.