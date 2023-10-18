На виставці Japan Mobility Show 2023 у Токіо Toyota показуватиме свої новинки на спеціально підготовленій експозиції "Давайте змінимо майбутнє автомобілів — знайдіть своє майбутнє".

Весь подіум буде присвячено цій темі. Автовиробник покаже відвідувачам автосалону своє бачення майбутньої мобільності. З-поміж новинок буде представлено мобільне рішення IMV 0 *2, а також низку експонатів, що демонструватимуть безплатні можливості цього налаштування.

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Різні конфігурації IMV 0 в концептуальних зображеннях. Ілюстрація Toyota

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Концептуальна модель пікапа, що повертається до джерела проєкту Toyota IMV *3, займе чільне місце на виставці. Тут передбачаються різні версії надбудов як для бізнесу, так і для відпочинку.

Деякі характеристики виробник уже озвучив. З-поміж основного вказано габаритні параметри – 5300/1785/1740 мм (довжина/ширина/висота). Колісна база 3,085 мм, пасажиромісткість – дві людини, водій та пасажир.