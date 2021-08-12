Бартерная форма торговли Toyota Barter начала действовать в Бразилии, где покупатели могут обменять любую сельскохозяйственную культуру на пикап Toyota Hilux или другие модели японской марки.

Бразильское подразделение Toyota запустил акцию под названием Toyota Barter, которая позволит местным жителям обменять свой урожай на новые автомобили. Официальные дилеры будут оценивать культуры по рыночной стоимости и принимать продукцию как оплату за машины.

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Программа Toyota Barter впервые была запущена в 2019 году. Тогда пилотный проект действовал лишь в одном бразильском штате, жители которого могли покупать автомобили японской марки в обмен на урожай.

В компании подсчитали, что около 16 процентов продаж новых автомобилей в Бразилии приходится на клиентов с агробизнеса. Поэтому автопроизводитель принял решение расширить предложение еще на восемь штатов по всей стране.

Бразильские фермеры могут оплатить автомобили сельскохозяйственными культурами, выращенными на собственной земле. Дилеры принимают оплату кукурузой, соей, зерном и бобовыми. Бартерный товар дилерам поможет сбывать местный оператор зерновых складов NovaAgri, который также занимается логистикой и экспортом сельхозпродукции.

За сельскохозяйственные культуры можно будет приобрести три модели авто: пикап Hilux, внедорожник Fortuner и городской кроссовер Corolla Cross.