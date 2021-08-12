Бартерна форма торгівлі Toyota Barter почала діяти у Бразилії, де покупці можуть обміняти будь-яку сільськогосподарську культуру на пікап Toyota Hilux або інші моделі японської марки.

Бразильський підрозділ Toyota запустив акцію під назвою Toyota Barter, яка дозволить місцевим жителям обміняти свій урожай на нові автомобілі. Офіційні дилери будуть оцінювати культури за ринковою вартістю та прийматимуть продукцію як оплату за машини.

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Програма Toyota Barter вперше була запущена у 2019 році. Тоді пілотний проєкт діяв лише в одному бразильському штаті, жителі якого могли купувати автомобілі японської марки в обмін на врожай.

У компанії підрахували, що близько 16 відсотків продажів нових автомобілів у Бразилії припадає на клієнтів з агробізнесу. Тому автовиробник ухвалив рішення розширити пропозицію ще на вісім штатів по всій країні.

Бразильські фермери можуть оплатити автомобілі сільськогосподарськими культурами, вирощеними на власній землі. Дилери приймають оплату кукурудзою, соєю, зерном та бобовими. Бартерний товар дилерам допоможе збувати місцевий оператор зернових складів NovaAgri, який також займається логістикою та експортом сільгосппродукції.

За сільськогосподарські культури можна буде придбати три моделі авто: пікап Hilux, позашляховик Fortuner та міський кросовер Corolla Cross.