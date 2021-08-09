Перші зразки Toyota Land Cruiser 300 серії щойно почали прибувати до покупців, а один з них уже потрапив у аварію. ДТП трапилось в Росії.

Це не перший зіпсований Land Cruiser нового покоління, оскільки цілу партію машин кілька тижнів тому було пошкоджено в аварії на автовозі. Але це, напевно, перша машина, розбита власником на дорогах загального користування.

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На фотографіях, наданих користувачем Instagram @lc300.qa, видно, що білий Land Cruiser зіткнувся з сірою Toyota Camry. Позашляховик має серйозні пошкодження на передньому бампері та на передній правій частині крила, тоді як седан розтрощений з водійського боку. Подушки безпеки були розгорнуті в обох автомобілях, та на щастя обидва водії не постраждали.

Судячи з пошкоджень, аварія, ймовірно, була лобовим зіткненням. Маса Land Cruiser та кут удару призвели до того, що Camry розвернуло на 180 градусів. Інформації про обставини ДТП немає, тому не зрозуміло, хто винен, але дорога здається досить широкою, щоб на ній могли спокійно роз’їхатись два автомобілі.

Судячи з переднього бампера, Land Cruiser потребуватиме не лише заміни й ремонту панелей кузову, а й уваги до мотору та передньої осі, перш ніж зможе повернутися на дорогу. Враховуючи, що подушки безпеки були розгорнуті, ремонт, безумовно, буде дорогим.