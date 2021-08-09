Первые образцы Toyota Land Cruiser 300 серии только начали прибывать к покупателям, а один из них уже попал в аварию. ДТП произошло в России.

Это не первый испорченный Land Cruiser нового поколения, поскольку целую партию машин несколько недель назад было повреждено в аварии на автовозе. Но это, наверное, первая машина, разбитая владельцем на дорогах общего пользования.

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На фотографиях, предоставленных пользователем Instagram @ lc300.qa, видно, что белый Land Cruiser столкнулся с серой Toyota Camry. Внедорожник имеет серьезные повреждения на переднем бампере и на передней правой части крыла, тогда как седан разбитый с водительской стороны. Подушки безопасности были развернуты в обоих автомобилях, и к счастью оба водителя не пострадали.

Судя по повреждениям, авария, вероятно, была лобовым столкновением. Масса Land Cruiser и угол удара привели к тому, что Camry развернуло на 180 градусов. Информации об обстоятельствах ДТП нет, поэтому не понятно, кто виноват, но дорога кажется достаточно широкой, чтобы на ней могли спокойно разъехаться два автомобиля.

Судя по переднему бамперу, Land Cruiser потребует не только замены и ремонта панелей кузова, но и внимания к мотору и передней оси, прежде чем сможет вернуться на дорогу. Учитывая, что подушки безопасности были развернуты, ремонт, безусловно, будет дорогим.