Специальная защита стоит 140 долларов, ее можно заказать для некоторых новых машин.

Воровство каталитического нейтрализатора остается большой проблемой во всем мире. Это побудило Toyota создать новую опцию совместно с MillerCAT – экраном каталитического нейтрализатора для новых моделей Toyota и Lexus.

Кстати в США задержали преступления группу, которая срезала катализаторы на сумму 1 млн долларов

Кожухи каталитического нейтрализатора изготовлены из алюминия и нержавеющей стали и устанавливаются без каких-либо сверлений. Они также включают комплект винтов, защищенных от несанкционированного доступа, чтобы предотвратить попытки потенциальных воров похитить ценный каталитический нейтрализатор.

Эта опция впервые была запущена для Toyota Prius 2023, и ее можно заказать за 140 долларов США во время нового заказа на веб-сайте Toyota или в дилерском центре. Установят Cat Shield дилерские центры Toyota и Lexus.

Toyota Cat Shield от MillerCAT изготовлена из алюминия и нержавеющей стали.



Toyota Prius стала главной мишенью для угонщиков катализаторов, поскольку в ней содержится больше драгоценных металлов, чем в большинстве других транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания. Также часто воруют катализаторы в Toyota Tundra. Воры могут похитить незащищенный каталитический нейтрализатор всего за считанные секунды с помощью соответствующих инструментов, и хотя Cat Shield может не предотвратить все кражи, он точно отпугнет воров и значительно усложнит им отрезать катализатор.

Пока не ясно, будет ли доступен Cat Shield от MillerCAT для всех новых моделей Toyota и Lexus.