Каталітичні нейтралізатори на суму понад 1 мільйон доларів конфісковано в результаті масштабного арешту в Х'юстоні.

Минулого тижня поліція в Х'юстоні заарештувала шістьох осіб у зв'язку з групою крадіжок каталітичних нейтралізаторів, яка діяла в більшості штатів.

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Поліція вилучила 477 каталітичних нейтралізаторів у рамках рейдів, які охопили кілька місць наприкінці липня, повідомляє KHOU News. Проте понад 400 було знайдено лише в одній резиденції в Дейтоні, штат Техас, яка, як вважають, була головною точкою зберігання, де люди, які вкрали запчастини, могли залишити їх і отримати оплату.

Окрім каталітичних нейтралізаторів, поліція каже, що вони також знайшли 2800 датчиків кисню, 29 одиниць вогнепальної зброї, один Glock і викрадений Dodge Challenger Hellcat. Повідомляється, що розслідування було розпочато після смерті депутата Даррена Альмендареза, якого застрелили, коли він намагався зупинити злодіїв, які забрали його каталітичний нейтралізатор.

Відповідно до судових документів, підозрювані використовували соціальні мережі, щоб рекламувати списки моделей транспортних засобів, каталітичні нейтралізатори яких вони хотіли придбати. Слідчі сказали, що вони спостерігали, як люди приходили в будинок і кидали від двох до 10 частин за раз.

«Це дуже дорого, якщо у вас вкрадуть каталітичний нейтралізатор», — сказав Томас. «Основна ціль — Toyota Tundra. Ви шукаєте від 1800 до 3000 доларів, щоб їх замінити».

Каталітичний нейтралізатор, який є найдорожчою частиною системи регулювання викидів автомобіля, наповнений дорогими металами, такими як платина, родій і паладій, які каталізують вихлопні гази, запобігаючи виходу певних забруднюючих речовин із вихлопної труби.

Крадіжки каталітичних нейтралізаторів стрімко зросли через безробіття пов’язане з панікою навколо пандемії та через високі ціни на матеріали, з яких вони виготовлені. Як повідомляється, злодії вважають за краще викрадати каталізатори з високих транспортних засобів, таких як позашляховики та пікапи, оскільки їхній дорожній просвіт полегшує крадіжку частини вихлопної системи.

Car and Driver повідомляє, що тільки в Х’юстоні в першій половині 2022 року було вкрадено понад 6000 каталітичних нейтралізаторів . Тим часом людей, залучених у цю групу крадіжок, звинувачують у торгівлі деталями, викраденими з Галвестон, Коледж-Стейшн, Конро та Хантсвілл, штат Техас.

Слідчі підрахували, що вони конфіскували каталітичні нейтралізатори на суму понад 1 мільйон доларів, хоча обвинувачення вважає, що група відповідальна за збитки на 12 мільйонів доларів.