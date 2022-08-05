Каталитические нейтрализаторы на сумму более 1 миллиона долларов конфискованы в результате масштабного ареста в Хьюстоне.

На прошлой неделе полиция в Хьюстоне арестовала шесть человек в связи с группой краж каталитических нейтрализаторов, действовавшей в большинстве штатов.

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Полиция изъяла 477 каталитических нейтрализаторов в рамках рейдов, которые охватили несколько мест в конце июля, сообщает KHOU News. Однако свыше 400 было найдено лишь в одной резиденции в Дейтоне, штат Техас, которая, как полагают, была главной точкой хранения, где люди, которые украли запчасти, могли оставить их и получить оплату.

Кроме каталитических нейтрализаторов, полиция говорит, что они также нашли 2800 датчиков кислорода, 29 единиц огнестрельного оружия, один Glock и похищен Dodge Challenger Hellcat. Сообщается, что расследование было начато после смерти депутата Даррена Альмендареза, которого застрелили, когда он пытался остановить воров, которые унесли его каталитический нейтрализатор.

Согласно судебным документам, подозреваемые использовали социальные сети, чтобы рекламировать списки моделей транспортных средств, каталитические нейтрализаторы которых они хотели купить. Следователи сказали, что они наблюдали, как люди приходили в дом и кидали от двух до 10 частей за раз.

“Это очень дорого, если у вас украдут каталитический нейтрализатор”, — сказал Томас. "Основная цель – Toyota Tundra. Вы ищете от 1800 до 3000 долларов, чтобы заменить их”.

Каталитический нейтрализатор, который является самой дорогой частью системы регулирования выбросов автомобиля, наполнен дорогими металлами, такими как платина, родий и палладий, которые катализируют выхлопные газы, предотвращая выход определенных загрязняющих веществ из выхлопной трубы.

Кражи каталитических нейтрализаторов стремительно выросли из-за безработицы связано с паникой вокруг пандемии и из-за высоких цен на материалы, из которых они изготовлены. Как сообщается, воры предпочитают угонять катализаторы с высоких транспортных средств, таких как внедорожники и пикапы, поскольку их дорожный просвет облегчает кражу части выхлопной системы.

Car and Driver сообщает, что только в Хьюстоне в первой половине 2022 года было украдено более 6000 каталитических нейтрализаторов. Тем временем людей, вовлеченных в эту группу краж, обвиняют в торговле деталями, похищенными из Галвестон, Колледж-Стейшн, Конро и Хантсвилл, штат Техас.

Следователи подсчитали, что они конфисковали каталитические нейтрализаторы на сумму более 1 миллиона долларов, хотя обвинение считает, что группа ответственна за ущерб на 12 миллионов долларов.