Спеціальний захист коштує 140 доларів, його можна замовити для деяких нових машин.

Крадіжки каталітичного нейтралізатора залишаються великою проблемою в усьому світі. Це спонукало Toyota створити нову опцію спільно з MillerCAT – екран каталітичного нейтралізатора для нових моделей Toyota і Lexus.

До речі в США затримали злочину групу, яка зрізала каталізатори на суму 1 млн доларів

Кожухи каталітичного нейтралізатора виготовлені з алюмінію та нержавіючої сталі і встановлюються без будь-яких свердлінь. Вони також включають комплект гвинтів, захищених від несанкціонованого доступу, щоб запобігти спробам потенційних злодіїв викрасти цінний каталітичний нейтралізатор.

Ця опція вперше була запущена для Toyota Prius 2023 року, і її можна замовити за 140 доларів США під час нового замовлення на веб-сайті Toyota або в дилерському центрі. Встановлять Cat Shield дилерські центри Toyota і Lexus.

Toyota Cat Shield від MillerCAT виготовлена з алюмінію та нержавіючої сталі



Toyota Prius стала головною мішенню для викрадачів каталізаторів, оскільки в ній міститься більше дорогоцінних металів, ніж у більшості інших транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння. Також часто крадуть каталізатори у Toyota Tundra. Злодії можуть викрасти незахищений каталітичний нейтралізатор всього за лічені секунди за допомогою відповідних інструментів, і хоча Cat Shield може не запобігти всім крадіжкам, він точно відлякає злодіїв і значно ускладнить їм відрізати каталізатор.

Поки не ясно, чи буде доступний Cat Shield від MillerCAT для всіх нових моделей Toyota і Lexus.