Главное отличие от других модификаций – это более спортивный вид. Однако есть некоторые технические обновки.

"Оспортивленное" исполнение GR Sport от тототовского подразделения Gazoo Racing имеется у многих моделей марки, включая Yaris, паркетники Yaris Cross и C-HR, пикап Hilux, а также семейство Corolla. Тем удивительнее, что популярный кроссовер RAV4 такую версию получил только сейчас, причем новая модификация пока представлена только в Старом Свете.

Читайте также: Что изменилось у Toyota RAV4 после обновления

Внешние особенности "подогретого" Toyota RAV4 GR Sport – черные глянцевые накладки на колесных арках, аналогичного цвета боковые молдинги и декоративная вставка на багажную дверь. В черные же плашки с сетчатым рисунком уложены и противотуманки, к тому же кроссу достались сетчатые радиаторные решетки и 19-дюймовые оригинальные колеса. Наконец, спереди и сзади значки GR.

Кресла паркетника обиты материалом под замшу и экокожей. На сиденьях, передней панели, рулевом колесе и кожухе рычага коробки есть серебристая просрочка. Версия GR Sport по умолчанию имеет мультимедийную систему с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и полноценную виртуальную «приборку» на 12,3 дюйма (кстати, европейский RAV4 получил такие экраны прошлым летом). Кроме того, в список стандартного оборудования входят электрорегулировка передних сидений, память настроек водительского кресла и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense последнего поколения.

В Старом Свете RAV4 доступен в виде гибрида, таких версий две и для обоих предусмотрено исполнение GR Sport. Установки на основе «атмосферника» 2.5 более мощными не стали: совокупная отдача «простого» переднеприводного гибрида составляет 218 л.с., полноприводного с отдельным электромотором на задней оси – 222 л.с. Заряжаемый гибрид бывает только полноприводным, его мощность - 306 л.с. Но при этом технические обновки у «оспортивленного» Улитки все же есть – доработана подвеска, кросс получил более жесткие пружины и другие амортизаторы.

Старт продаж Toyota RAV4 GR Sport в Европе намечен на четвертый квартал текущего года, цены пока не объявлены.