Головна відмінність від інших модифікацій - це більш спортивний вигляд. Однак є й деякі технічні обновки.

"Оспортивлене" виконання GR Sport від тойотівського підрозділу Gazoo Racing є у багатьох моделей марки, включаючи Yaris, паркетники Yaris Cross і C-HR, пікап Hilux, а також сімейство Corolla. Тим дивніше, що популярний кросовер RAV4 таку версію отримав лише зараз, причому нова модифікація поки що представлена лише у Старому Світі.

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Зовнішні особливості "підігрітого" Toyota RAV4 GR Sport - чорні глянсові накладки на колісних арках, аналогічного кольору бічні молдинги та декоративна вставка на багажні двері. У чорні ж плашки з сітчастим малюнком укладені і протитуманки, до того ж кросу дісталися сітчасті решітки радіатора і 19-дюймові оригінальні колеса. Нарешті, спереду та ззаду є значки GR.

Крісла паркетника оббиті матеріалом «під замшу» та екошкірою. На сидіннях, передній панелі, рульовому колесі та кожусі важеля коробки є срібляста прострочка. Версія GR Sport за замовчуванням має мультимедійну систему з тачскрином діагоналлю 10,25 дюйми та повноцінну віртуальну «приладку» на 12,3 дюйми (до речі, європейський RAV4 отримав такі екрани минулого літа). Крім того, до списку стандартного обладнання входять електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять налаштувань крісла водія і комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense останнього покоління.

У Старому Світі RAV4 доступний у вигляді гібрида, таких версій дві та для обох передбачено виконання GR Sport. Установки на основі «атмосферника» 2.5 потужнішими не стали: сукупна віддача «простого» передньопривідного гібрида складає 218 к.с., повнопривідного з окремим електромотором на задній осі – 222 к.с. Гібрид, що заряджається, буває тільки повнопривідним, його потужність - 306 к.с. Але при цьому технічні обновки у «оспортивленого» “Равика” все ж таки є – доопрацьовано підвіску, крос отримав більш жорсткі пружини та інші амортизатори.

Старт продажів Toyota RAV4 GR Sport у Європі намічений на четвертий квартал поточного року, ціни поки що не оголошені.