Она будет учитывать положение водителя за рулем.

Система моделирования безопасности человека в автомобиле THUMS (Total Human Model for Safety) компании Toyota была впервые разработана в 1997 году, сейчас она доступна в седьмой версии.

THUMS было обновлено, чтобы учесть изменения в позе людей при использовании передовых систем помощи водителю, которые становятся все более распространенными среди современных автомобилей.

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Toyota сообщила, что когда человек находится в полулежащем положении, тело по-разному реагирует на сиденья и системы безопасности. Даже если сидеть, изменение позы может привести к разным последствиям при ударе, вызывая разные типы травм. Обновления позволяют THUMS учитывать эти изменения, обеспечивая более точное прогнозирование травм, которые могут возникнуть в результате аварии.

THUMS от Toyota — это программное обеспечение, позволяющее компьютерно моделировать и анализировать травмы в результате столкновений автомобиля. Он использует цифровые модели человека для имитации сценариев аварий.

Последняя версия THUMS позволяет более точное компьютеризированное моделирование аварии, что помогает разработать более эффективные средства безопасности, особенно когда все больше автомобилей оснащается передовыми системами помощи водителю. Программа может предусмотреть влияние на человеческие кости, органы и мышцы, а также может имитировать, как люди будут менять свое положение и нажимать органы управления во время маневрирования транспортным средством в чрезвычайных ситуациях или когда сработают системы безопасности, такие как экстренное торможение и управление рулем.

THUMS уже использовался в разработке автомобилей Toyota и его принципы можно применить в других отраслях транспорта, такие как поезда и авиация. Более того, с 2021 года Toyota предоставляет свободный доступ к своему ноу-хау, чтобы помочь построить общество с более безопасной мобильностью.