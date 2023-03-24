Вона буде враховувати положення водія за кермом.

Система моделювання безпеки людини в автомобілі THUMS (Total Human Model for Safety) компанії Toyota вперше була розроблена в 1997 году, зараз вона доступна у сьомій версії.

THUMS було оновлено, щоб врахувати зміни в позі людей під час використання передових систем допомоги водієві, які стають все більш поширеними серед сучасних автомобілів.

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Toyota повідомила, що коли людина знаходиться в напівлежачому положенні, тіло по-різному реагує на сидіння та системи безпеки. Навіть якщо сидіти, зміна пози може призвести до різних наслідків під час удару, викликаючи різні типи травм. Оновлення дозволяють THUMS враховувати ці зміни, забезпечуючи більш точне прогнозування травм, які можуть виникнути внаслідок аварії.

THUMS від Toyota — це програмне забезпечення, яке дає змогу комп’ютерно моделювати та аналізувати травми внаслідок зіткнень автомобіля. Він використовує цифрові людські моделі для імітації сценаріїв аварій.

Остання версія THUMS дозволяє точніше комп’ютеризоване моделювання аварії, що допомагає розробити ефективніші засоби безпеки, особливо коли більше автомобілів оснащуються передовими системами допомоги водієві. Програма може передбачити вплив на людські кістки, органи та м’язи, а також може імітувати, як люди змінюватимуть своє положення та натискатимуть органи управління під час маневрування транспортним засобом у надзвичайних ситуаціях або коли спрацюють системи безпеки, такі як екстрене гальмування та керування кермом.

THUMS вже використовувався в розробці автомобілів Toyota, і його принципи можна застосувати в інших галузях транспорту. такі як потяги та авіація. Більше того, з 2021 року Toyota надає вільний доступ до свого ноу-хау, щоб допомогти побудувати суспільство з безпечнішою мобільністю.