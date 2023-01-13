Toyota и Volkswagen многие годы борются за лидерство на мировом рынке.

Однако после того, как концерн Volkswagen Group представил отчет о продаже своих автомобилей в декабре 2022 года, стало ясно, что в конкурентной борьбе на мировом рынке третий год подряд побеждает Toyota Motor.

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За год VW Group удалось реализовать 8,26 млн. авто. Это на 7% хуже результата 2021-го и является самым низким показателем за последние 11 лет.

Toyota Motor еще не предоставила сведений о продаже за декабрь, однако за 11 месяцев прошлого года ей удалось реализовать 9,56 млн авто.

Такому успеху Toyota способствовали улучшению ситуации с дефицитом запчастей и восстановлению устойчивого спроса, прежде всего в Северной Америке.