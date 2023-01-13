Toyota та Volkswagen багато років виборюють лідерство на світовому ринку.

Однак після того, як концерн Volkswagen Group представив звіт про продаж своїх автомобілів у грудні 2022 року стало зрозуміло, що у конкурентній боротьбі на світовому ринку третій рік поспіль перемагає Toyota Motor.

Читайте також: Як виглядає двигун Toyota Camry з пробігом в півмільйона кілометрів: відео

За рік VW Group вдалося реалізувати 8,26 млн авто. Це на 7% гірше за результат 2021-го і є найнижчим показником за останні 11 років.

Toyota Motor ще не надала відомостей із продажу за грудень, проте за 11 місяців минулого року їй вдалося реалізувати 9,56 млн авто.

Такому успіху Тойоти сприяли поліпшення ситуації з дефіцитом запчастин та відновлення сталого попиту, насамперед у Північній Америці.