Это мобильный туалет для маломобильных людей, посещающих массовые мероприятия. Например, автомобильные гонки или другие спортивные соревнования.

Никто не любит пользоваться биотуалетом на публичных мероприятиях, но представьте себе трудности для человека в инвалидной коляске. Этот туалет от Toyota решает эту проблему, и не менее стильно.

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Прежде чем начнется туалетный юмор, давайте поначалу поздравим Toyota с созданием поистине замечательного решения для людей, которые не могут передвигаться так же легко, как большинство.

Все началось в 2019 году. Сотрудники отдела перспективного дизайна Toyota получили нелегкую задачу – разработать мобильный и доступный туалет для людей с особыми потребностями.

Результат – то, что вы видите здесь. Прототип был запланирован для тестирования на Олимпийских играх 2020 года в Токио, хотя через COVID они прошли годом позже.

Он имел такие особенности, как сиденье на несколько сантиметров выше обычного. Перила были установлены таким образом, чтобы обеспечить разворот на 360 градусов. Яркий дизайн интерьера с мансардными окнами создал теплое, привлекательное пространство, но он оказался несколько неудачным. На светлом полу легко оставались следы от инвалидных колясок, и он мог стать немного скользким. Toyota пересмотрела дизайн, сделав пол более темным, текстурированным.

Первоочередной задачей было сделать прицеп достаточно легким, чтобы его можно было буксировать без специальных лицензий или разрешений, поэтому Toyota использовала конструкцию из пенопласта, зажатую между тонкими металлическими листами, подобно прицепам-рефрижераторам. Была разработана система малообъемной подачи воды, подобной используемой на японских скоростных поездах, что значительно уменьшило использование воды.

По данным Toyota Times, доработки все еще продолжаются. После развертывания на Чемпионате мира по ралли 2022 года в Японии пользователи прокомментировали, что двери с электроприводом значительно упростили бы жизнь, а также простой механизм блокировки.