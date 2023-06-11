Це мобільний туалет для маломобільних людей, які відвідують масові заходи. Наприклад, автомобільні перегони чи інші спортивні змагання.

Ніхто не любить користуватися біотуалетом на публічних заходах, але уявіть собі труднощі для людини в інвалідному візку. Цей туалет від Toyota вирішує цю загадку, і не менш стильно.

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Перш ніж почнеться туалетний гумор, давайте спочатку привітаємо Toyota зі створенням дійсно чудового рішення для людей, які не можуть пересуватися так само легко, як більшість.

Все почалося у 2019 році. Співробітники відділу перспективного дизайну Toyota отримали нелегке завдання – розробити мобільний і легкодоступний туалет для людей з особливими потребами.

Результат - те, що ви бачите тут. Прототип був запланований для тестування на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, хоча через COVID вони відбулись на рік пізніше.

Він мав такі особливості, як сидіння на кілька сантиметрів вище, ніж зазвичай. Перила були встановлені таким чином, щоб забезпечити розворот на 360 градусів. Яскравий дизайн інтер'єру з мансардними вікнами створив теплий, привабливий простір, але він виявився дещо невдалим. На світлій підлозі легко залишалися сліди від інвалідних візків, і вона могла стати трохи слизькою. Toyota переглянула дизайн, зробивши підлогу темнішою, текстурованою.

Першочерговим завданням було зробити причіп достатньо легким, щоб його можна було буксирувати без спеціальних ліцензій чи дозволів, тому Toyota використала конструкцію з пінопласту, затиснуту між тонкими металевими листами, подібно до причепів-рефрижераторів. Була розроблена система малооб'ємної подачі води, подібна до тієї, що використовується на японських швидкісних поїздах, що значно зменшило використання води.

За даними Toyota Times, доопрацювання все ще тривають. Після розгортання на Чемпіонаті світу з ралі 2022 року в Японії користувачі прокоментували, що двері з електроприводом значно спростили б життя, а також простий механізм блокування.