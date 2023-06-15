В прошлом месяце обновленная дорожная карта для моделей с нулевым уровнем выбросов включала мощное транспортное средство, которое должно появиться к 2026 году.

В декабре 2021 г. Toyota провела брифинг для СМИ, чтобы показать не менее 15 электромобилей в форме концепта. Некоторые из них превратились в дорожные модели, но есть одна, еще не увидевшая свет в производстве.

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Ввиду этого не должно стать большой неожиданностью, что Toyota уже тестирует электрический спортивный автомобиль. Глава компании Акио Тойода сказал Autocar, что имел возможность управлять прототипом, но он не уверен, удастся реализовать этот проект через три года. Бывший генеральный директор сказал, что вождение должно доставлять удовольствие, чтобы быть достойным значка GR, даже если в нем нет двигателя внутреннего сгорания.

Топ-менеджер сказал, что одной из целей является установка механической коробки с педалью сцепления. Также производительный EV будет издавать «шумы двигателя, даже если вы не чувствуете запах бензина». Сходство с обычным спортивным автомобилем будет настолько значительным, что люди не смогут определить, это транспортное средство с традиционным двигателем или электрическим.