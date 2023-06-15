Минулого місяця оновлена дорожня карта для моделей з нульовим рівнем викидів включала потужний транспортний засіб, який має з’явитися до 2026 року.

У грудні 2021 року Toyota провела брифінг для ЗМІ, щоб показати не менше 15 електромобілів у формі концепту. Деякі з них перетворилися на дорожні моделі, але є одна, яка ще не побачила світ у виробництві.

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З огляду на це, не повинно стати великою несподіванкою, що Toyota вже тестує електричний спортивний автомобіль. Голова компанії Акіо Тойода сказав Autocar, що мав можливість керувати прототипом, але він не впевнений, чи вдасться реалізувати цей проект через три роки. Колишній генеральний директор сказав, що водіння повинно приносити задоволення, щоб бути гідним значка GR, навіть якщо в ньому немає двигуна внутрішнього згоряння.

Топ-менеджер сказав, що однією з цілей є встановлення механічної коробки передач із педаллю зчеплення. Також продуктивний EV буде видавати «шуми двигуна, навіть якщо ви не відчуваєте запаху бензину». Подібність зі звичайним спортивним автомобілем буде настільки значною, що люди не зможуть визначити, чи це транспортний засіб з традиційним двигуном чи електричним.