Toyota анонсировала начало производства нового хэтчбека и универсала Corolla на британском заводе в городе Дербишир. Что интересно, это первая Toyota в Европе, которая будет выпускаться сразу с двумя гибридными моторами.

Первый гибридный вариант Toyota Corolla с мотором 1,8 л будет выдавать 122 силы, а второй, двухлитровый, генерировать уже 180 сил. Третьим двигателем, который дополнит линейку гибридов, станет бензиновик 1,2 с турбиной на 116 сил.

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На украинский рынок будут поставлять модель только с бензиновиком и более слабым гибридом. И с кузовом седан, который будут выпускать в Турции. Будут ли продаваться у нас хэтчбек с универсалом – вопрос остается открытым.



Новая модель Corolla с гибридным двигателем.

Точные цены на модель появятся уже в марте 2019 года, почти одновременно с презентацией машины на украинском рынке.

А в начале марта кореспондерт “Авто 24” проведет первый тест-драйв модели в Европе.

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