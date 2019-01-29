Автомобили Toyota даже не значатся в списке марок, для которых Prior Design предлагает готовые тюнинг-комплекты. К тому же, у Supra есть баварский аналог. Тем интереснее увидеть Supra с широким кузовом от Prior.

Если не брать во внимание трековую Toyota GR Supra, которая появилась раньше дорожной, то можно считать тюнинговый комплект расширения кузова от Prior Design первым в мире для нового спорткара.

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Комплект широкого кузова Prior Design для новой Супра был показан на странице немецкого тюнера в Facebook. Судя по изображениям, спорткар получит расширенные крылья с вентиляционными прорезями, новый передний бампер, увеличенный сплиттер, капот, задний диффузор и фиксированное антикрыло. Когда аэродинамический обвес поступит в продажу и с каким ценником – пока не сообщается.



Фото: Toyota Supra 2020 с широким кузовом от Prior Design / Prior Design

Напомним, Toyota Supra 2020 является пятым поколением модели. Спорткар построен на общей платформе с BMW Z4. Разработкой японского спорткара занималось спортивное подразделение Toyota GAZOO Racing. Новая Supra оснащена 3-литровой "турбо-шестеркой" мощностью в 340 л. с., которая работает в паре с восьмидиапазонным "автоматом".

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