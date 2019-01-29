Автомобілі Toyota навіть не значаться у списку марок, для яких Prior Design пропонує готові тюнінг-комплекти. До того ж, у Supra є баварський аналог. Тим цікавіше побачити Supra з широким кузовом від Prior.

Якщо не брати до уваги трекову Toyota GR Supra, котра з’явилась раніше за дорожню, можна вважати тюнінговий комплект розширення кузову від Prior Design першим у світі для нового спорткара.

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Комплект широкого кузову Prior Design для нової Супра був показаний на сторінці німецького тюнера у Facebook. Судячи з зображень, спорткар отримає розширені крила з вентиляційними прорізами, новий передній бампер, збільшений спліттер, капот, задній дифузор і фіксоване антикрило. Коли аеродинамічний обвіс надійде в продаж та з яким цінником – поки не повідомляється.



Фото: Toyota Supra 2020 з широким кузовом від Prior Design / Prior Design

Нагадаємо, Toyota Supra 2020 є п’ятим поколінням моделі. Спорткар побудовано на спільній платформі з BMW Z4. Розробкою японського спорткара займався спортивний підрозділ Toyota – GAZOO Racing. Нова Supra оснащена 3-літровою “турбо-шісткою” потужністю у 340 к.с., котра працює у парі з восьмідіапазонним “автоматом”.

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