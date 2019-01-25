Британська марка святкує цього року століття від дня заснування, а тому на публіку чекає маса подібних ювілейних "тортиків".

Bentley відзначить своє 100-річчя випуском ексклюзивної моделі, дебют якої відбудеться на автосалоні в Женеві 5 березня.

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Судячи з тизерного відео, неназваним особливим автомобілем на стенді Bentley у Женеві буде Continental GT, оздоблений у стилі вінтажного спорткара Bentley Blower №9, що на перегонах 24 години Ле-Ман у 1930 році здійснив справжній фурор і назавжди вписав себе в історію.

Фото: Bentley Centenary Model / Bentley

Ще один символізм дев’ятки у числах 1919-2019, які відміряють сто років з дня заснування компанії Bentley. Вони зображені на логотипі того самого святкового автомобіля, що покажуть на автосалоні у Женеві.



В рамках святкування 100-ої річниці Bentley також випустить книгу, що розповідає про історію та майбутнє бренду. Видання Bentley Centenary Opus випустять в трьох варіантах: Mulliner, Centenary і Crewe. Перші два віддрукують у великому форматі, останній вийде в більш компактному розмірі.

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