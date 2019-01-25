Британская марка празднует в этом году столетие со дня основания, а потому публику ожидает масса подобных юбилейных "тортиков".

Bentley отметит свое 100-летие выпуском эксклюзивной модели, дебют которой состоится на автосалоне в Женеве 5 марта.

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Судя по тизерному видео, неназванным особым автомобилем на стенде Bentley в Женеве будет Continental GT, украшенный в стиле винтажного спорткара Bentley Blower №9, который на гонке 24 часа Ле-Ман в 1930 году произвел настоящий фурор и навсегда вписал себя в историю.

Фото: Bentley Centenary Model / Bentley

Еще один символизм девятки в числах 1919-2019, которые отмеряют сто лет со дня основания компании Bentley. Они изображены на логотипе того же праздничного автомобиля, который покажут на автосалоне в Женеве.

В рамках празднования сотой годовщины Bentley также выпустит книгу, рассказывающую об истории и будущем бренда. Издание Bentley Centenary Opus выпустят в трех вариантах: Mulliner, Centenary и Crewe. Первые два отпечатают в большом формате, последний выйдет в более компактном размере.

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