Toyota анонсувала початок виробництва нового хетчбека та універсала Corolla на британському заводі в місті Дербішир. Що цікаво, це перша Toyota в Європі, яка випускатиметься одразу із двома гібридними моторами.

Перший гібридний варіант Toyota Corolla з мотором 1,8 л видаватиме 122 сили, а другий, дволітровий, генеруватиме вже 180 сил. Третім двигуном, який доповнить лінійку гібридів, стане бензиновик 1,2 із турбіною на 116 сил.

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На український ринок постачатимуть модель тільки з бензиновиком і слабшим гібридом. Та з кузовом седан, який випускатимуть у Туреччині. Чи продаватимуться у нас хетчбек із універсалом – питання залишається відкритим.



Нова модель Corolla з гібридним двигуном.



Точні ціни на модель з'являться вже у березні 2019 року, майже одночасно із презентацією машини на українському ринку.

А на початку березня кореспондерт “Авто 24” проведе перший тест-драйв моделі в Європі.

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