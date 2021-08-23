Японский производитель забрал две из трех ступенек подиума.

Победу в 89-х суточных гонках в Ле-Мане одержала заводская команда Toyota Gazoo Racing, два экипажа которой поднялись на подиум. Первым к финишу пришел болид под номером 7.

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Пилотами чемпионского гиперкара были Камуи Кобаяши, Майк Конвей и Хосе Мария Лопес. Их болид прошел за сутки 371 круг со средней скоростью в 210,6 км/ч. Для трио это первая победа в Ле-Мане, тогда как их коллеги из команды Toyota Gazoo Racing, которые выступали на болиде под номером 8, уже имеют на счету три победы в предыдущие годы.

На третью ступеньку подиума поднялась команда Alpine (Андре Неграо, Николя Лапьер и Матье Ваксивьер), которая выступала в новом классе Hypercar на устаревшем спортпрототипе Rebellion R13, переименованном в A480. На позициях 4 и 5 оказалась американская команда Glickenhaus Racing, что является невероятным успехом для дебютанта.

Фото: победа болидов Toyota Gazoo Racing GR010 HYBRID #7 и #8 в классе “Гиперкар” на чемпионате Le Mans 24 Hours / Toyota

В классе LMP2 победа досталась бельгийской команде WRT, за которую выступал Роберт Кубица. Его экипаж, состоявший также из Йе Йифея и Луи Делетраза, подвела техника: болид шел в лидерах почти до последнего круга, но перед самым финишем автомобиль просто остановился посреди трассы. Поэтому класс LMP2 выиграли их напарники, экипаж в составе Робина Фряйнса, Фердинанда Габсбурга и Шарля Милези. Второе место в этом классе завоевала команда Jota (Стоффель Вандорн, Шон Гелаэль, Том Бломквист). Третью строчку заняли Уилл Стивенс, Жюльен Каналь и Джеймс Аллен из Panis Racing.

В категории LM GTE Pro выиграл экипаж AF Corse, который выступал на Ferrari 488 GTE Evo (Алессандро Пьер Луиджи, Джеймс Каладо и Коми Ледогар). Класс LM GTE Am также забрала AF Corse с экипажем в составе Никласа Нильсена, Франсуа Перродо и Алессио Роверы.