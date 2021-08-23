Японський виробник забрав дві з трьох сходинок подіуму.

Перемогу у 89-х добових перегонах у Ле-Мані здобула заводська команда Toyota Gazoo Racing, два екіпажі якої піднялись на подіум. Першим до фінішу прийшов болід під номером 7.

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Пілотами чемпіонського гіперкара були Камуі Кобаяші, Майк Конвей та Хосе-Марія Лопес. Їх болід пройшов за добу 371 коло з середньою швидкістю у 210,6 км/год. Для тріо це перша перемога в Ле-Мані, тоді як для їх колеги з команди Toyota Gazoo Racing, які виступали на боліді під номером 8, вже мають на рахунку три перемоги у попередні роки.

На третю сходинку подіуму піднялась команда Alpine (Андре Неграо, Ніколя Лап’єр та Матьє Ваксів’єр), яка виступала в новому класі Hypercar на застарілому спортпрототипі Rebellion R13, перейменованому в A480. На позиціях 4 та 5 опинилась американська команда Glickenhaus Racing, що є неймовірним успіхом для дебютанта.

Фото: перемога болідів Toyota Gazoo Racing GR010 HYBRID #7 та #8 у класі “Гіперкар” на чемпіонаті Le Mans 24 Hours / Toyota

У класі LMP2 перемога дісталася бельгійській команді WRT, за яку виступав Роберт Кубіца. Його екіпажу, який складався також з Йе Йіфея та Луї Делетраза підвела техніка: болід йшов у лідерах майже до останнього кола, але перед самим фінішем автомобіль просто зупинився посеред траси. Тому клас LMP2 виграли їх напарники, екіпаж у складі Робіна Фряйнса, Фердинанда Габсбурга та Шарля Мілезі. Друге місце в цьому класі завоювала команда Jota (Стоффела Вандорн, Шон Гелаеєль, Том Бломквіст). Третю сходинку зайняли Уїлл Стівенс, Жюльєн Каналь та Джеймс Аллен з Panis Racing.

У категорії LM GTE Pro виграв екіпаж AF Corse, який виступав на Ferrari 488 GTE Evo (Алессандро П'єр Луїджі, Джеймс Каладо та Комі Ледогар). Клас LM GTE Am також забрала AF Corse із екіпажем у складі Нікласа Нільсена, Франсуа Перродо та Алессіо Ровера.