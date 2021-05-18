В сегменте легких коммерческих автомобилей в Европе Toyota представляет собственную модель впервые.

Впрочем, грузовой и грузопассажирский фургоны Proace City – не отдельная модель, а совместная разработка с концерном Stellantis. Вместе с одноплатформенными Peugeot, Citroen и Opel они даже производятся на одном заводе в Испании.

Toyota будет иметь две модификации автомобиля по длине кузова – Standard (4,4 м) и Long (4,7 м). Обе доступны в цельнометаллической версии. Пассажирская версия Proace City Verso предлагается с пятью сиденьями или с семью для удлиненной модели.

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Максимальный объем грузового пространства Proace City составляет от 3,3 м3 (в компактном варианте) до 4,3 м3 (в удлиненном варианте с опцией Smart Cargo). Стоит отметить, что Toyota – один из немногих автомобилей в своем классе, способен вместить две европаллеты.

Дополнительная система Smart Cargo обеспечивает высокий в своем классе показатель длины груза – 3,1 м для компактной версии и 3,4 м для длинной. Максимальная грузоподъемность Proace City составляет до 920 кг. Кроме того, авто способно буксовать прицеп с массой до 1 т, благодаря чему подходит для перевозки еще больших и более тяжелых грузов.

На выбор предлагаются два дизельных двигателя: мощностью 102 л.с. с пятиступенчатой ​​механической трансмиссией и 130 л.с. с восьмиступенчатой ​​автоматической трансмиссией.

Грузовой фургон Proace City имеет широкий спектр конфигураций интерьера. В частности, можно выбрать между двумя отдельными передними сиденьями и двухместным передним пассажирским сиденьем диванного типа. Функция Smart Cargo, что предлагается опционально, позволяет увеличить грузовое пространство на 0,4 м³, а максимальную длину груза - на 1,3 м благодаря складному пассажирскому сидению и защитной перегородке со специальным отверстием. Спинку центрального пассажирского сиденья можно вернуть для еще большей вместимости.

Доступ к грузовому отделению упрощается при парковке в ограниченном пространстве благодаря задней откидной дверце.

В пассажирской версии Proace City Verso сиденья второго ряда складываются в пропорции 60:40. В удлиненном варианте кузова автомобиль оснащен третьим рядом сидений, достаточно большим, чтобы с комфортом разместить взрослых пассажиров. Все пассажирские сиденья, включая переднее, складываются для максимального удобства.