В сегменті легких комерційних автомобілів у Європі Toyota представляє власну модель вперше.

Втім, вантажний та вантажопасажирський фургони Proace City – не окрема модель, а спільна розробка з концерном Stellantis. Разом з одноплатформенними Peugeot, Citroen та Opel вони навіть виробляється на одному заводі в Іспанії.

Toyota матиме дві модифікації автомобіля за довжиною кузова — Standard (4,4 м) і Long (4,7 м). Обидві доступні у цільнометалевій версії. Пасажирська версія Proace City Verso пропонується з п'ятьма сидіннями або ж із сімома для подовженої моделі.

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Максимальний об’єм вантажного простору Proace City становить від 3,3 м3 (у компактному варіанті) до 4,3 м3 (у подовженому варіанті з опцією Smart Cargo). Варто зазначити, що Toyota — один із небагатьох автомобілів у своєму класі, що здатен вмістити дві європалети.

Додаткова система Smart Cargo забезпечує високий у своєму класі показник довжини вантажу — 3,1 м для компактної версії та 3,4 м для довгої. Максимальна вантажопідйомність Proace City становить до 920 кг. Крім того, авто здатне буксувати причеп із масою до 1 т, завдяки чому підходить для перевезення ще більших і важчих вантажів.

На вибір пропонуються два дизельні двигуни: потужністю 102 к.с. із п’ятиступеневою механічною трансмісією та 130 к.с. із восьмиступеневою автоматичною трансмісією.

Вантажний фургон Proace City має широкий спектр конфігурацій інтер’єру. Зокрема, можна обрати між двома окремими передніми сидіннями та двомісним переднім пасажирським сидінням диванного типу. Функція Smart Cargo, що пропонується опційно, дозволяє збільшити вантажний простір на 0,4 м³, а максимальну довжину вантажу — на 1,3 м завдяки складаному пасажирському сидінню та захисній перегородці зі спеціальним отвором. Спинку центрального пасажирського сидіння можна повернути для ще більшої місткості.

Доступ до вантажного відділення спрощується при паркуванні в обмеженому просторі завдяки заднім відкидним дверцятам.

У пасажирській версії Proace City Verso сидіння другого ряду складаються у пропорції 60:40. У подовженому варіанті кузова автомобіль оснащений третім рядом сидінь, достатньо великим, щоб із комфортом розмістити дорослих пасажирів. Усі пасажирські сидіння, зокрема й переднє, складаються для максимальної зручності.