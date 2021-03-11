Раскрытие должно состояться ровно через неделю, 17 марта. Это может быть новый электрический кроссовер.

Японский производитель был скуп на детали, однако само название концепта является довольно красноречивым: “X” может означать “кроссовер” или “внедорожник”, а Prologue – начало чего-то нового, например, линейки электрокаров на платформе e-TNGA.

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Платформа e-TNGA, разработанная совместно с Subaru специально для электрокаров, может нести различные размеры аккумуляторных батарей и двигателей, а также может работать с передним, задним или полным приводом.

Если речь действительно идет о внедорожнике, то он должен иметь габариты, близкие к RAV4, однако более короткие передний и задний свесы и более длинную колесную базу, поэтому внутреннее пространство должно быть на уровне с высшим классом.

Тизерное изображение, как и анонс, раскрывают немногие. Автомобиль на затемненной фотографии имеет “двухэтажный” капот с логотипом Toyota посередине на черном фоне. Лучше всего видны С-образные светодиодные фары, которые, кажется, сочетаются между собой тонкой световой полоской. Радиаторная решетка отсутствует, что подкрепляет предположение об электрической сути будущей новинки.

Больше подробностей Toyota раскроет 17 марта, во время прямого включения на специальном сайте x-prologue.