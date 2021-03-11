Розкриття повинно відбутись рівно за тиждень, 17 березня. Це може бути новий електричний кросовер.

Японський виробник був скупий на деталі, однак сама назва концепту є досить промовистою: “X” може означати “кросовер” чи “позашляховик”, а Prologue – початок чогось нового, наприклад, лінійки електрокарів на платформі e-TNGA.

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Платформа e-TNGA, розроблена спільно з Subaru спеціально для електрокарів, може нести різні розміри акумуляторних батарей та двигунів, а також може працювати з переднім, заднім або повним приводом.

Якщо мова справді йде про позашляховик, то він повинен мати габарити близькі до RAV4, однак коротшими переднім і заднім звісами та довшою колісною базою, тому внутрішній простір повинен бути на рівні з вищим класом.

Тизерне зображення, як і анонс, розкривають небагато. Автомобіль на затемненій світлині має “двоповерховий” капот із логотипом Toyota посередині на чорному тлі. Найкраще видно С-подібні світлодіодні фари, які, здається, поєднуються між собою тонкою світловою смужкою. Радіаторна решітка відсутня, що підкріплює припущення про електричну суть майбутньої новинки.

Більше подробиць Toyota розкриє 17 березня, під час прямого включення на спеціальному сайті x-prologue.