Південнокорейський бренд показав роботу стильної діодної оптики та обриси кросовера.

Новий електричний кросовер Kia EV6 створений на тій же платформі, що й нещодавно представлений крос-хетч Hyundai Ioniq 5. Він стане першим з нового покоління електромобілів Kia.

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EV6 створений на новій платформі E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Його вигляд “розроблений, відповідно до нової філософії дизайну, що відображає прагнення бренду сконцентруватися на виробництві автомобілів з електричними силовими установками”, – повідомляє прес-реліз. Також в офіційному повідомленні згадується концепт Kia Imagine, у якому творці EV6 черпали натхнення.



Передбачається, що електрокар з індексом шість прокладе шлях для цілої лінійки нових батарейних моделей з позначеннями від EV1 до EV9.

Британський сайт Kia розкриває деякі подробиці, про які нічого не сказано в основному релізі. Перш за все, називаються деякі важливі цифри: 300+ миль (482 кілометри) пробігу на одному заряді, зарядка з 10 до 80 відсотків за 18 хвилин, прискорення 0–100 кілометрів на годину за 3,5 секунди. Також на сайті зазначено, що автомобіль очікується влітку цього року.