Южнокорейский бренд показал работу стильной диодной оптики и очертания кроссовера.

Новый электрический кроссовер Kia EV6 создан на той же платформе, что и недавно представленный кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5. Он станет первым из нового поколения электромобилей Kia.

Смотрите также: Hyundai Bayon: компактный кроссовер с высоким клиренсом представлен официально

EV6 создан на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Его вид “разработан, согласно новой философии дизайна, что отражает стремление бренда сконцентрироваться на производстве автомобилей с электрическими силовыми установками”, – сообщает пресс-релиз. Также в официальном сообщении упоминается концепт Kia Imagine, в котором создатели EV6 черпали вдохновение.

Предполагается, что электрокар с индексом шесть проложит путь для целой линейки новых батарейных моделей с обозначениями от EV1 к EV9.

Британский сайт Kia раскрывает некоторые подробности, о которых ничего не сказано в основном релизе. Прежде всего, называются некоторые важные цифры: 300+ миль (482 километра) пробега на одном заряде, зарядка с 10 до 80 процентов за 18 минут, ускорение 0-100 километров в час за 3,5 секунды. Также на сайте указано, что автомобиль ожидается летом этого года.